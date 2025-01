Torna lo sci notturno a Domobianca365

Torna, dopo tanta attesa, lo sci notturno a Domobianca365. Sono trascorsi, infatti, due anni, ma il momento è finalmente arrivato: a partire da questa sera – 3 gennaio – ogni venerdì ser sarà possibile percorrere tre chilometri di piste illuminate, dalle 19.00 fino alle 23.00. Per questa occasione saranno aperte due seggiovie, Prel e Motti.

Per la prima serata di sci notturno, oltre a percorrere le piste in uno scenario mozzafiato gli appassionati potranno poi fermarsi al LuseBar per festeggiare con il gruppo Back to the roots. Lo skipass serale ha un costo di 25 euro (ridotto 20 euro), mentre con un biglietto da 30 euro si può accedere alle piste e alla festa al LuseBar.

Le novità per questo fine settimana non finiscono qui: a partire da domani, sabato 4 gennaio, sarà infatti aperta la seggiovia Torcelli in collegamento con lo skibar e la pista Selva Grande.