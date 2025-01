Fine settimana di sole: dove si scia in Ossola

Per il primo fine settimana dell’anno, gli appassionati di sci possono contare su numerose piste aperte su tutto il territorio ossolano, complici anche le previsioni meteo favorevoli.

A Domobianca365 si aprono, da questo fine settimana, la seggiovia Torcelli e la Pista Selva Grande, che vanno a completare l’offerta sciistica insieme alle prime due seggiovie, Prel e Motti. Ogni venerdì sera, poi, è possibile sciare in notturna dalle 19.00 alle 23.00.

Si scia anche alla Piana di Vigezzo dove, grazie alla neve artificiale prodotta dai cannoni, sono aperte tutte le piste, ad eccezione d quella del Trubio.

In Val Formazza piste aperte a Valdo ma anche a Sagersboden, dove alla neve artificiale si è aggiunta quella naturale caduta nei giorni intorno a Natale. Per gli appassionati di sci di fondo, invece, è possibile sciare a Riale e, da quest’anno, anche a San Michele.

La neve non manca neanche in Valle Anzasca, e in articolare a Macugnaga. Si scia infatti al comprensorio del Belvedre e da questo alcuni giorni è aperto anche lo skilift San Pietro al Monte Moro. È a disposizione anche un’area bob e un percorso battuto da percorrere a piedi o con le ciaspole.

Infine, la Valle Antigorio. All’Alpe Devero, al momento, è in funzione esclusivamente il tapis roulant.

È invece ancora ferma la nuova cabinovia di San Domenico, a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Per gli ospiti degli alberghi del borgo della Valle Divedro è stato organizzato un servizio navetta, al costo di 10 euro, per permettere agli sciatori di raggiungere gli impianti di Domobianca365. Il servizio è attivo fino al 6 gennaio su prenotazione al numero 0324 780868. Rimangono chiusi anche gli impianti di Cheggio, in Valle Antrona, e il Parco del Mottarone.