Regione, la denuncia di Ravetti (Pd): "Tagliate del 10 per cento le risorse per gli istituti storici della Resistenza"

“La considerazione politica che la giunta regionale ha dell’80° anniversario della Liberazione si evince dal taglio del 10% delle risorse destinate agli Istituti storici della Resistenza”. È la denuncia di Domenico Ravetti del Partito Democratico, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e presidente del comitato Resistenza e Costituzione della regione.

“Infatti, dalle tabelle illustrate dall'assessore Chiarelli in VI commissione – prosegue Ravetti - risulta un taglio di circa 25mila euro sui due capitoli dedicati agli istituti: su 250mila euro del 2024 c’è una previsione di spesa inferiore del 10%. Auspico un ripensamento durante la discussione sul bilancio in consiglio, coerentemente agli impegni presi dal presidente Cirio”.

“Resta, per ora, un’illusione la promessa del finanziamento della legge 41/1985 sui monumenti partigiani. Mi batterò – conclude - in commissione e in aula per convincere giunta e consiglio che tutto ciò che riguarda la Resistenza e la Costituzione non deve essere in alcun modo penalizzato”.