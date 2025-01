Tennis tavolo: atleti ossolani protagonisti al torneo di Novara

Inizio anno con il botto per gli atleti ossolani nel torneo open ospitato da Novara nel fine settimana passato: una medaglia d'oro nella categoria Singolo M/F Over 2000M/100F e una medaglia di bronzo nel doppio M/F Assoluto.

Singolo M/F Over 2000M/100F 1° Classificato: Vesci Federico

Numerose le partecipazioni a questa categoria, ma questo non è bastato a fermare il nostro atleta che è sceso in campo determinato ad imporsi sui propri avversarsi, vince infatti entrambe le partite del girone, nel tabellone chiude a suo favore partite ostiche e conquista il primo posto sul podio.

Ottime prove anche per Calella Marco, che si ferma agli ottavi contro Vesci, per Pedroli Wladimir, Dossena Giuseppe, Daniele Stefano, Giulini Riccardo che terminano la gara nella fase eliminatoria.

Doppio M/F Assoluto 3° Classificati: Berti Mirko/Luca Rigotti

Non si fanno trovare impreparati i due atleti, anche compagni di squadra in B2, che dopo una partenza un po' difficile, riescono senza troppe difficoltà ad arrivare in semifinale. Una sfida molto combattuta, ma non riescono a chiudere a favore il quinto set, terminando cosi la loro gara.

Bella gara nella categoria Singolo M/F Over 4000M - 200F per De Luca Nicolò che arriva agli ottavi di finale, per Mocellini Federico, Bertagna Eugenio, Poletti Emil Paolo che si fermano al primo e secondo turno della fase eliminatoria. Nella categoria Singolo M/F Over 200M AssolutoF scendono in campo Rigotti Luca, Berti Mirko, Ceciliato Elio e Vesci Federico, ma nonostante le buone prove sul campo si fermano al primo e secondo turno del tabellone.