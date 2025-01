Crevoladossola celebra la Giornata della Gratitudine alle forze dell’ordine con gli studenti

L’Amministrazione del Comune di Crevoladossola ha voluto aderire alle celebrazioni promosse dalla Regione Piemonte per la “giornata della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie. Visti i buoni risultati avuti con gli incontri avuti nello scorso anno, per l’anno 2025 l’Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo F.lli Casetti ha organizzato nuove lezioni con i ragazzi della scuola primaria in cui verranno presentati dal personale della Polizia Municipale e dell’Arma Carabinieri i servizi che quotidianamente vengono svolti dalle Forze dell’Ordine.

La mattina del 16 gennaio, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “F.lli Casetti” in località Preglia di Crevoladossola, personale dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Nucleo Carabinieri Forestali, della Polizia Municipale e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri interverranno illustrando ai ragazzi il lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel contrasto alle mafie. L’amministrazione Comunale di Crevoladossola in collaborazione con la Regione Piemonte in ricordo della giornata donerà ai ragazzi dei materiali didattici che verranno utilizzati in classe per approfondire con i propri docenti i temi affrontati negli incontri.