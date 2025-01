Il Parco Val Grande entra nella rete di aree protette Alparc

Recentemente, il Parco Nazionale della Val Grande è diventato membro di Alparc. Acronimo di "Alpine Network of Protected Areas", è una rete che riunisce le aree protette delle Alpi con l'obiettivo di promuovere la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino. Questa organizzazione si impegna a favorire la collaborazione tra i gestori delle aree protette e a facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche.

In particolare, Alparc favorisce: uno scambio regolare fra i gestori delle aree protette sui provvedimenti per la protezione del proprio territorio; l'elaborazione di strumenti comuni destinati a rafforzare la cooperazione internazionale e a fornire un'immagine comune delle aree protette alpine; una politica per lo sviluppo e l'evoluzione delle aree protette alpine nel loro contesto territoriale; il coordinamento di progetti di portata internazionale e transalpina.

Diventare parte di Alparc rappresenta quindi un'importante opportunità per il Parco Nazionale della Val Grande, contribuendo alla conservazione dell'ambiente alpino e alla promozione dello sviluppo sostenibile nella regione.