Servizio civile, due progetti nella pubblica assistenza

Entrare nel mondo della pubblica assistenza, lavorando per un anno in progetti per emergenza e trasporti sanitari, crescere e maturare e chissà, scoprire anche una vocazione professionale. Con il bando per il Servizio Civile Universale sono disponibili all'Anpass di Villadossola sei posti per accogliere altrettanti ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni che saranno impiegati per 25 ore settimanali retribuite con 507.30 euro direttamente dal Ministero.

I giovani interessati dovranno presentare la domanda entro il 18 febbraio sulla piattaforma Servizio Civile. E' possibile contattare gli uffici dell'Anpass di Villadossola allo 0324/54040 in modo da ricevere tutte le informazioni e il supporto per la compilazione della domanda. Non sono necessarie qualifiche particolari perché riceveranno l'apposita formazione durante l'anno di servizio.