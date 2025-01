Il Comune di Domodossola ha rinnovato la convenzione con l’Associazione di Volontariato “Amici del Cane” per il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati o randagi.

La precedente convenzione, in vigore per 15 anni, è stata sostituita da un nuovo accordo che sarà valido fino al 2024. L’importo annuale stanziato per il servizio è pari a 39.531,21 euro, calcolato sulla base di una quota di 2,23 euro per abitante, con un totale di 17.727 residenti nella città di Domodossola.