Maxi Atl, Songa: "Idea positiva, ma il Vco non è al servizio delle altre zone"

Anche Luigi Songa, di Indipendenza, prende posizione sull'annunciata costituzione della nuova Atl del Nord Piemonte. “Siamo d'accordo che la costituzione di un Atl di quadrante possa permettere una maggiore operatività sia in una logica di scala sia in termini di ampliamento dell'offerta. Questo però - così Songa - non deve trasformare il Cusio e il Vco in orpelli al servizio di altre zone e di altre dinamiche turistiche che non riguardano i laghi e le montagne. Tutto il territorio ha bisogno che una grande Atl favorisca in maniera organica e non escludente tutte le vocazioni turistiche che insistono sulle quattro province e che quindi favorisca crescita e sviluppo di ogni realtà”.