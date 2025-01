Servizio civile universale: aperte le candidature per i progetti con i vigili del fuoco

Presso i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono due i progetti attivi per i quali è possibile candidarsi. L’obiettivo è quello di promuovere e trasmettere il sistema di valori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mettendo a disposizione dei giovani volontari non solo altissime competenze tecniche ma anche un ricco bagaglio di esperienze e modelli maturati nel tempo, frutto di un lungo cammino prodotto da persone orgogliose di essere al servizio del Paese.

Al comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono disponibili complessivamente 3 posti per i progetti del Servizio Civile Universale dedicati alla protezione civile.



Il progetto “Per crescere in sicurezza” intende coinvolgere i giovani per promuovere le conoscenze fondamentali sugli specifici rischi del territorio e i comportamenti consapevoli di autoprotezione, al fine di essere più resilienti anche nei confronti dei rischi legati al cambiamento climatico.

Il progetto “Cresciamo in sicurezza con i vigili del fuoco” vuole coinvolgere le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, dando un fattivo contributo al perseguimento dell’obiettivo di rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I candidati che hanno presentato domanda saranno convocati per un colloquio di selezione, superato il quale diventano operatori volontari di servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto che saranno chiamati a stipulare e dalla normativa in materia di servizio civile universale. Per maggiori informazioni https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/servizio-civile-universale