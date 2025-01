Maxi Atl, il Distretto convoca i soci

“La riorganizzazione delle Atl del Piemonte può rappresentare una grande opportunità ma è importante che il territorio riesca a fare sistema per coglierla appieno”. Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli, ritiene che il progetto di riorganizzazione delle Agenzie Turistiche Locali e la conseguente creazione della maxi agenzia turistica per l'Alto Piemonte, così come annunciato dall'assessore regionale al turismo Marina Chiarelli, possa effettivamente portare a una migliore strategia di valorizzazione, ma ritiene questa una fase molto delicata: "Il nostro territorio è votato al turismo, è ben organizzato ed è importante che anche in questa riorganizzazione la sua rappresentatività rimanga forte - specifica - vogliamo e dobbiamo mantenere la governance e di fronte a questo cambiamento è importante che il territorio sia compatto per poter gestire il cambiamento nel modo migliore”.

Per questo motivo nei prossimi dieci giorni il consiglio di amministrazione del Distretto convocherà i soci - 146 ad oggi tra enti pubblici e privati dei territori di Ossola, lago Maggiore e lago d'Orta. Durante l'incontro si discuterà della proposta dell'assessore e i soci saranno chiamati ad esprimersi: “Vogliamo capire quale sia il pensiero dei soci e uscire da questo incontro con un atto di indirizzo chiaro - spiega Gaiardelli - con il quale presentarci al tavolo di discussione. Di fronte a un cambiamento così importante il territorio deve essere compatto e coeso, in modo da poter gestire questa fase iniziale nel modo migliore. Solo chi riesce a fare sistema oggi può uscirne vincente e cogliere le opportunità della futura razionalizzazione”.