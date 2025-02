Abilitazione alla professione di guida turistica, uscito il bando

E' uscito il bando per l'abilitazione a guida turistica: a distanza di dieci anni, sarà popssibile finalmente ottenere il patentino ed esercitare la professione non puù solo nella zona di residenza o in quella per cui si è ottenuta l'abilitazione, ma anche in tutta Italia.



La professione di guida turistica è infatti stata riformata con la legge 13 dicembre 2023, n. 190 e proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando per il nuovo esame che consentirà di ottenere l’abilitazione nazionale all’esercizio della professione. Per diventare guide da oggi infatti è necessario superare un esame di abilitazione nazionale con una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Superato l’esame di abilitazione, i candidati saranno iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.



Gli iscritti potranno svolgere la professione su tutto il territorio nazionale e saranno provvisti di un tesserino di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione.



Una bella rivoluzione per questa professione, alla quale si accedeva in precedenza seguendo un corso di formazione erogato a livello territoriale e ottenendo la possibilità di operare solo in tale ambito territoriale.



Nel Verbano Cusio Ossola le guide turistiche attualmente in attività sono un'ottantina, che operano nel territorio di riferimento dell'Atl del Distretto Turistico dei Laghi e Monti, tra lago Maggiore, lago d'Orta e Val d'Ossola. Si tratta di professionisti e professioniste che lavorano durante la stagione turistica, alcuni dei quali riuniti in associazioni, alcuni accreditati per esercitare presso le proprietà Borromeo. Tutti hanno seguito un corso sul territorio, e sono iscritti nell'albo tenuto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.



"Dopo dieci anni finalmente potremo avere l'ingresso di nuove guide turistiche abilitate - commenta il consigliere provinciale Mattia Corbetta delegato al turismo - negli ultimi anni sul nostro territorio si sono sviluppate molte attività con l'accompagnamento di guide, anche perché i nostri turisti sono alla ricerca di esperienze, e vogliono scoprire le eccellenze del territorio. Grazie alle guide turistiche è possibile scoprire davvero storia e peculiarità delle nostre zone. Immagino che con nuovi professionisti si potranno creare ancora nuove opportunità".



La Provincia non solo gestisce l'elenco delle guide turistiche, ma è impegnata a verificare eventuali abusi di professione: "I nostri uffici sono attenti a verificare ogni segnalazione in merito a persone che operano senza l'abilitazione - prosegue Corbetta - e interveniamo prontamente quando necessario per tutelare chi svolge questo lavoro con l'opportuna formazione".



Tramite la piattaforma InPA è possibile consultare il bando, che scadrà il 27 febbraio: per poter accedere all'esame è necessario avere compiuto la maggiore età, essere in possesso di un diploma di laurea triennale oppure della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo stato membro dell'Ue la preveda. Non bisogna poi avere riportato condanne e possedere una certificazione della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento.