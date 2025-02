Preglia apre le porte dei nuovi campi da tennis: al via le prenotazioni

Il comune di Crevoladossola annuncia l’apertura dei nuovi campi da tennis di Preglia, interamente ristrutturati grazie al progetto "Ri-cucire una comunità: cultura, sport, gioco" finanziato dalla Fondazione Cariplo.

La gestione dei campi è stata assegnata, per l’anno 2025, alla Professional Tennis School Asd di Domodossola. Per prenotare il campo è necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione “TennisCall”, disponibile su Apple Store o Google Play. Tramite l’applicazione sarà possibile prenotare un campo all’orario desiderato, ma anche conoscere nuovi giocatori della zona, organizzare partite e tornei e condividere risultati e fotografie. Il pagamento sarà accettato solo tramite carta di credito o di debito. È possibile contattare i gestori, per ogni eventuale comunicazione, all’indirizzo e-mail ptschool.asd@gmail.com.