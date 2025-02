Ci viene in mente un film del 1985 ‘’Cercasi Susan disperamente…’’. Oggi, lo potremmo riadattare, politicamente parlando, a ’’Cercasi Cirio disperatamente....’’.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, è sparito dall’orizzonte del Verbano Cusio Ossola. Solo un anno fa era ovunque nel Vco, a preparare la sua rielezione in Regione. Una passerella continua a suon di complimenti e battimani. Attorniato da tutti: amministratori, politici, imprenditori, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, cittadini in cerca di una stretta di mano e di una foto.

A Domodossola era venuto prima del Natale 2023 per l’ospedale San Biagio, poi dai cavatori e quindi nel gennaio 2024 per una ‘’immersione’’ tra la folla nella sede degli alpini. Molti sorrisi, tante promesse, sia sulla sanità che in altri settori.

Di Cirio abbiamo perso le tracce nonostante alcuni titolassero convinti ‘’Pace tra Cirio e Pizzi’’.

Del presidente abbiamo perso le tracce e per citare due argomenti non ricordiamo in questi mesi di dibattito acceso una sua presa di posizione sulla sanità nel Vco o una nota sulle penalizzanti, per la nostra provincia, sospensioni della linea ferroviaria del Sempione.