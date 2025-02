Bannio celebra San Biagio con la benedizione dei panettoni

Una tradizione contadina milanese vuole che la mattina del 3 febbraio, festa di San Biagio, la famiglia faccia colazione con l’ultimo panettone avanzato a Natale. Nelle parrocchie di Bannio viene ripresa questa tradizione e i fedeli che lo desiderano possono portare il panettone in chiesa durante le messe di oggi, domenica 2 febbraio, o lunedì 3 febbraio per farlo benedire e poi mangiarlo a casa il giorno di San Biagio.

Una leggenda racconta che una donna, appena prima di Natale, si recò da un tal frate Desiderio per fare benedire il panettone che aveva preparato per la sua famiglia. Il frate, in quel momento alquanto impegnato, le chiese di lasciargli il dolce e di passare a prenderlo dopo qualche giorno, perché lo avrebbe benedetto appena ne avrebbe avuto il tempo. Solo dopo Natale, però, il prelato si accorse di avere ancora in canonica il panettone, del quale si era completamente dimenticato. Essendo ormai secco, il frate pensò che anche la donna se ne fosse dimenticata e quindi lo mangiò nei giorni successivi, per non buttarlo. Solo il 3 febbraio la donna si presentò dal frate per avere indietro il suo panettone benedetto. Frate Desiderio, dispiaciuto per averlo già mangiato, si recò comunque in canonica a prendere il recipiente vuoto da restituire alla donna. Qui la sorprendente scoperta: c’era un panettone grande ben due volte quello che gli era stato lasciato a dicembre. Un miracolo, dunque, avvenuto proprio nel giorno di San Biagio, protettore della gola.

Da allora l’usanza è quella di consumare un panettone, definito appunto di San Biagio. A Milano, si usa dire “San Bias benedis la gola e il nas“. San Biagio di Sebaste era un vescovo armeno vissuto nel III secolo. La leggenda più nota che lo riguarda è l’aver salvato un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce. Biagio diede al bambino un pezzo di pane che risultò decisivo, liberandogli la gola.