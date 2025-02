Conferenza dei sindaci Asl Vco verso l’elezione del nuovo presidente

Giovedì 6 febbraio si terrà la Conferenza dei sindaci dell’Asl Vco, un appuntamento strategico per il futuro della sanità locale. I primi cittadini avranno l’occasione di conoscere il nuovo direttore generale, Francesco Cattel, e saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Conferenza, oltre a quattro membri della Rappresentanza dei sindaci.

L’organo si è infatti sciolto dopo la nomina di Gianmaria Minazzi, ex presidente e sindaco di Cannobio, a vicepresidente della Provincia. Per la sua successione il nome più accreditato è quello di Giandomenico Albertella, primo cittadino di Verbania, mentre per la rappresentanza si fanno i nomi di Lucio Pizzi, Daniele Berio, Paolo Marchesa Grandi e Filippo Cigala Fulgosi.

Al centro della discussione anche il futuro degli ospedali di Verbania e Domodossola: si attende il parere tecnico del Ministero della Salute, che dovrà indicare la direzione da seguire rispetto alla ristrutturazione delle due strutture