Ghribi “Paesi ricchi smettano di investire in armi e puntino su sanità”

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - Un appello "ai Paesi che hanno una grande ricchezza" affinchè diminuiscano le spese militari e investano di più in sanità, promuovendo maggiore eguaglianza e giustizia. Lo ha lanciato Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding Group e dell'IRCCS Policlinico San Donato, che è intervenuto in Vaticano al Summit Internazionale dei diritti dei bambini, presieduto da Papa Francesco nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico."Basta spot, servono azioni concrete per aiutare i bambini nel mondo, come ha chiesto il Santo Padre", ha aggiunto."I bambini sono la bellezza della vita, come ha detto Dio. Però spesso parliamo, ascoltiamo e promettiamo, ma le promesse cosa sono se non le mettiamo in campo per fare qualcosa di concreto?", ha sottolineato Ghribi, che è anche presidente dell'European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam)."Ho avuto il privilegio e l'onore di essere invitato e ho pensato che non potessi sprecare questa occasione con parole vuote - ha aggiunto -. Non importa essere cristiano, ebreo o musulmano. E' l'umanità che conta, siamo tutti nati su questa terra per essere trattati con uguaglianza. Leggo, studio le cifre che hanno meno ambiguità delle parole e mi chiedo: dov'è l'uguaglianza? E ci può essere giustizia senza uguaglianza? Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo e per queste patologie l'80% dei decessi si registra nei Paesi via di sviluppo. In particolare in Africa la situazione è la più drammatica. Qui solo il 20% della popolazione ha accesso alle cure di base e solamente il 5% alla cardiochirurgia. Inoltre, la mortalità neonatale per malattie cardiopatiche è del 50%, con 330 mila casi l'anno. Per questo il mio appello ai Paesi che hanno una grande ricchezza - ha concluso Ghribi -: se diminuissero le spese militari e investissero in sanità, sicuramente tutta la popolazione mondiale starebbe meglio. E forse, con maggiore eguaglianza e giustizia, ci sarebbero meno guerre e le armi sarebbero inutili".- Foto Gksd Investment Holding Group -(ITALPRESS).