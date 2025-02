La giornalista Rai Lidia Tilotta oratrice ufficiale della commemorazione della Battaglia di Megolo

Sarà Lidia Tilotta, giornalista Rai e conduttrice della trasmissione Mediterraneo, l'oratrice ufficiale della commemorazione della Battaglia di Megolo. La Tilotta è conduttrice della trasmissione “Mediterraneo” di Rai3, giornalista della testata regionale Rai e si è occupata più volte dei migranti e di Lampedusa.



Le celebrazioni per l'81° anniversario del tragico evento si apriranno giovedì 13 febbraio alle 17 con l'inaugurazione della mostra "Gli schiavi di Hitler" allestita presso la Casa Museo di Megolo. La mostra racconta la drammatica storia degli internati militari, e sarà aperta al pubblico e visitabile dalle ore 09.30 alle 11.30 tutte le mattine sino a domenica 23 febbraio. Dopo l'inaugurazione, sarà presentato il libro di Pietra De Blasi dal titolo "Il valore di una scelta".



Venerdì 14 febbraio la giornalista Lidia Tilotta in mattinata incontrerà gli studenti delle scuole medie di Pieve Vergonte e, la sera, sarà al Centro Culturale Mario Massari per presentare il suo libro Lacrime di Sale di cui è coautrice e che sarà intervistata dalla giornalista Maria Grazia Varano.

Sabato 15 febbraio alle 17 sarà celebrata la Messa in suffragio dei Caduti a Megolo presso la Chiesa di San Lorenzo di Megolo di Pieve Vergonte e alle 21 presso la Casa Museo di Megolo Gruppo Narrativa Teatrale Verbanese con il Coro Volante Cucciolo presenterà il reading musicale "Il peso della farfalla"



Domenica 16 febbraio le celebrazioni ufficiali: alle 14.30 e l'orazione ufficiale della giornalista Lidia Tilotta. Seguirà un momento di raccoglimento presso

il cimitero di Megolo davanti alla tomba della famiglia Pajetta e un momento di raccoglimento di una delegazione presso il Cortavolo.