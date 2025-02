Lavori sulla ferrovia Vigezzina, chiuso per dieci giorni il ponte della Mizzoccola

Proseguono i lavori per la posa del nuovo ponte della ferrovia Vigezzina a Domodossola. Proprio per permettere l’esecuzione dei lavori è prevista una modifica alla viabilità sul ponte della Mizzoccola. Per garantire la sicurezza in fase di realizzazione del nuovo ponte ferroviario, la strada sarà chiusa al traffico per due settimane: da lunedì 17 a sabato 22 febbraio e da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00. Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso.