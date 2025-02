Promozione, per la Juve Domo esame Orizzonti

La prossima giornata del campionato di Promozione si preannuncia ricca di emozioni, con match importanti sia nelle zone nobili che nelle posizioni più calde della classifica.

I granata della Juve Domo ospiteranno l’Orizzonti Canavese con l’obiettivo di continuare la loro corsa nei piani alti della classifica. La squadra di mister Nino, terza forza del campionato, arriva da una vittoria solida contro il Gattinara e cercherà di confermarsi tra le protagoniste del torneo. Dall'altra parte, gli ospiti si trovano in una posizione tranquilla a metà classifica, ma sono una squadra tosta in grado di dare fastidio a chiunque, e vorranno riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno contro la capolista Cossato. All'andata, i domesi si imposero per 2-1 in trasferta.

Sfida delicata per l’Ornavassese, che farà visita alla Virtus Vercelli in un match fondamentale per la lotta salvezza. Gli uomini di Fusè sono reduci da una vittoria contro il Cameri che ha dato ossigeno alla classifica, ma restano ancora impantanati nella zona retrocessione: servirà un altro risultato positivo per continuare a sperare nella permanenza in categoria. La Virtus Vercelli, dal canto suo, si trova a metà classifica e arriva da un turno di riposo forzato, a causa del rinvio della gara con la Union Novara. Nel match di andata, le due squadre si spartirono la posta in palio con un pareggio per 1-1.

Trasferta impegnativa anche per il Feriolo, che sarà di scena sul campo del Gattinara. I gialloblù, anch’essi nei bassifondi della classifica, hanno bisogno disperato di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. Dopo la pesante sconfitta contro l’Arona nell’ultimo turno, gli uomini di mister Porcu sono chiamati a una prova di carattere per interrompere la serie negativa. Il Gattinara, attualmente quinto, di certo non regalerà nulla, ma all’andata il Feriolo riuscì a strappare un punto grazie all’1-1 casalingo.

Infine, l’Omegna proverà a risollevarsi dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Montanaro, ospitando il Cameri in un match che si preannuncia equilibrato. I rossoneri sono terzultimi con 14 punti, e devono iniziare a macinare risultati per risalire la china, a cominciare dalla partita con un Cameri che, pur avendo qualche punto in più, sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Nel match di andata, i nigoglini uscirono sconfitti per 1-0, e ora vogliono prendersi la rivincita davanti al proprio pubblico.

Le partite in programma:

Cameri - Omegna; Juventus Domo - Orizzonti Canavese; Dufour Varallo - Arona; Gattinara - Feriolo; Città Di Cossato - Fulgor Chiavazzese RV; Montanaro - Ivrea; Virtus Vercelli - Ornavassese; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Union Novara