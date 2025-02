Confcommercio: "Futuro ancora incerto per la produzione industriale"

Il 2024 si è chiuso in modo contrastato: alla forte crescita delle presenze turistiche in Italia, nell’ultima parte anche degli italiani, fa da contraltare una riduzione della produzione industriale, con l’inatteso forte calo del mese di dicembre, quando la variazione congiunturale appare di inconsueta gravità (-3,5%), negando recisamente le speranze alimentate dalle dinamiche di ottobre e novembre (0,0% e +0,3%). Al di là delle oscillazioni mensili, bisogna prepararsi a diversi mesi ancora di confronto tendenziale particolarmente penalizzante. Questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi.

Tra l’altro, - continua la nota - le difficoltà molto evidenti per la produzione di beni di consumo, correlate anche ad una domanda interna che stenta a trovare slancio, a dispetto dei presupposti favorevoli in termini di redditi reali, inflazione e occupazione, si estendono alla produzione di beni intermedi e strumentali, a segnalare come la ripresa dell’industria sia ancora lontana.

Per quanto riguarda i servizi di mercato, trainati dal turismo nella sua più ampia accezione, - conclude l’Ufficio Studi - la situazione appare molto meno problematica. In particolare, le presenze, secondo le ultime stime, mostrerebbero nell’anno appena passato un livello superiore ai 458 milioni: 11 milioni più dell’anno record 2023 e oltre 21 milioni al di sopra del dato, già lusinghiero, del 2019, risultati prevalentemente attribuibili agli stranieri che ormai valgono per quasi il 55% dei nostri turismo attivi.