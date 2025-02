Visite ed esami a tariffa agevolata: anche Vogogna cerca strutture sanitarie per una convenzione

Il comune di Vogogna ha pubblicato un avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione tra lo stesso comune e strutture sanitarie del territorio, per offrire ai propri cittadini visite ed esami medici a tariffa agevolata.

“La sanità rappresenta un settore critico per il nostro Paese – si legge nell’avviso pubblico -. L’era post Covid ha portato nuove sfide per il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), che si trova a dover affrontare tematiche importanti, quali le lunghe liste d’attesa e la carenza di personale sanitario. Consapevole delle difficoltà attuali, dei tempi lunghi di prenotazione degli esami e di effettuazione delle visite, e delle necessità di salute di una popolazione in invecchiamento, l’amministrazione comunale si propone di agevolare la cittadinanza nell’affrontare tali problematiche”.

Per fare ciò, dunque, il comune è alla ricerca di strutture private o convenzionate con il Ssn attive sul territorio, che possano stipulare una convenzione al fine di agevolare i cittadini residenti nel comune nell’accorciare i tempi di attesa e risparmiare sul costo di visite ed esami.

Le strutture convenzionate potranno offrire visite specialistiche, esami clinici o diagnostici e attività di riabilitazione. Le strutture interessate possono presentare la domanda di manifestazione di interesse, redatta secondo il modello pubblicato sul sito del comune di Vogogna, ed essere inviata tramite Pec all’indirizzo comune.vogogna@legalmail.it. Una volta stipulata, la convenzione avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo.

Una strada, questa della convenzione con strutture private, che è già stata percorsa da altri comuni ossolani.