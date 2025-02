Re avrà il suo sportello bancario: iniziati i lavori per un nuovo Postamat

Re avrà finalmente il suo sportello bancario elettronico. Hanno infatti preso il via i lavori di installazione del Postamat. “È una buona notizia l’avvio dei lavori. Dopo due anni dall’annuncio e innumerevoli solleciti, aspettiamo quindi che entri finalmente in funzione”, dice il sindaco Massimo Patritti.

Poter contare su uno sportello di questo tipo rappresenta per Re un grande aiuto. “Residenti ma anche turisti sono al momento ancora obbligati a recarsi negli altri centri della valle per prelevare dei contanti, il paese più vicino con un bancomat è Malesco: una situazione davvero penalizzante, soprattutto per la popolazione più anziana”.