Quando il gioco diventa la chiave dell’uomo: 4 esempi in letteratura

All’interno di quel grande calderone che è la letteratura del diciannovesimo e ventesimo secolo, gli autori hanno iniziato sempre di più a vedere da vicino la psicologia dei propri personaggi analizzando le implicazioni psicologiche, sociali ed esistenziali derivanti dal loro contatto con la società e con le molteplici espressioni della stessa.

Personaggi complessi e trame avvincenti, quindi, hanno costituito la spina dorsale di tanta letteratura del ventesimo secolo, riflettendo sulla natura umana attraverso gli strumenti più disparati: tra questi non poteva mancare il mondo del rischio e del divertimento, in quanto la fortuna da sempre si è rivelata potentissimo strumento narrativo.

Oggi andiamo a vedere più da vicino degli esempi di quando il gioco in senso lato è diventato la lente d’ingrandimento con il quale la letteratura ha scardinato l’anima dell’essere umano!

"Il giocatore" di Fedor Dostoevskij

Nonostante sia stato pubblicato nel 1866, il romanzo “Il giocatore" di Fedor Dostoevskij è giudicata in maniera quasi univoca come una delle opere fondamentale per tutto quello che verrà poi nel ventesimo secolo, specie per il suo utilizzo del gioco come grimaldello per scardinare l’animo umano.

Il romanzo narra la storia di Aleksej Ivanovic, un precettore che diventa morbosamente attaccato al gioco della roulette; ambientato nella fittizia città termale di Roulettenburg, il protagonista si trova intrappolato in un vortice di situazioni complicate e Fedor ne approfitta per operare una lucida analisi della psicologia del personaggio, riflettendo nel mentre le sue esperienze personali col mondo del divertimento.

"La mano sbagliata" di Jean-Michel Guenassia

Facciamo un salto di quasi cento anni per parlare, invece, de "La mano sbagliata" di Jean-Michel Guenassia pubblicato nel 1986. Il protagonista di questo romanzo, Baptiste Dupré, è un talentuoso giocatore con un ambizione molto specifica: diventare il miglior pokerista di sempre partendo dall’ambiente competitivo di Parigi, il tutto mentre è mosso da una passione quasi bruciante per l’universo del divertimento. L’opera mette in risalto l’esistenza di una sottile linea tra passione e ossessione, mentre sullo sfondo si muovo tanti personaggi che tratteggiano un’esistenza appassionata e complicata allo stesso tempo.

"La musica del caso" di Paul Auster

Quello di Paul Auster è un nome che tutti gli appassionati di letteratura americana conoscono e con "La Musica del Caso" pubblicato nel 1990 l'autore ha narrato una storia incredibile. Jim Nashe, infatti, intraprende un viaggio senza meta attraverso gli stati uniti fino a incontrare un giocatore di poker professionista con il quale decide di partecipare a una partita molto rischiosa contro due milionari eccentrici, uno appassionato di oggetti antichi e l'altro ossessionato dalla costruzione di un diorama in cui tutti gli eventi accadono contemporaneamente. È difficile provare a descrivere con maggiore profondità un opera del genere ma l'estetica tratteggiata dalle parole di Auster merita attenzione.

"Il testamento di uno stravagante" di Jules Verne

Pubblicato dal leggendario Jules Verne a ridosso del novecento, il “Testamento di uno stravagante” è un romanzo che mescola il mondo del romanzo d’avventura con quello della psicologia, parlando di una fascinazione nazionale per il mondo del gioco attraverso un particolare gioco dell’oca sviluppato sull’intero territorio degli stati uniti. I partecipanti devono attraversare i vari stati seguendo regole stabilite e, se vinceranno, potranno accedere alla ricchissima eredità dell’eccentrico citato nel titolo: William J. Hypperbone.