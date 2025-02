Che cosa sono i lasciti e quali vantaggi offrono

I lasciti sono disposizioni testamentarie che permettono di stabilire a chi destinare i beni che non rientrano nella quota di legittima o a chi devolvere tutto ciò che si possiede in assenza di eredi. Tra i beneficiari possono rientrare non solo persone fisiche, ma anche associazioni no profit e onlus come MSF , le quali usano i beni o il denaro ricevuto per portare avanti i propri progetti benefici. In questo caso specifico, ad esempio, dal 1971 Medici Senza Frontiere si impegna a fornire soccorso sanitario e assistenza nei luoghi in cui questi non sono garantiti.

Semplici da effettuare e utili per fare la differenza anche quando non si è più in vita, i lasciti testamentari offrono vantaggi che riguardano tanto il testatore quanto i destinatari. Inoltre, non ledono i diritti degli eredi legittimi.

In questo articolo andremo ad approfondire l’argomento, cercando di capire cosa sono, come si fanno e quali vantaggi offrono.

Che cosa sono i lasciti testamentari

Come anticipato nell’introduzione, quando si parla di lasciti o lasciti testamentari si fa riferimento a particolari disposizioni che possono essere inserite nel testamento e che sono finalizzate a destinare una parte dei propri beni a specifici soggetti, siano essi persone fisiche o onlus. Tra i beni che possono essere oggetto di lascito rientrano:

- le somme di denaro più o meno elevate;

- i titoli azionari e le quote dei fondi di investimento;

- le case, i magazzini, i terreni e qualsiasi altro tipo di bene immobile;

- i gioielli, le automobili, le opere d’arte e altri beni immobili;

- le polizze assicurative.

Come fare un lascito

Per includere un lascito nel testamento, non è obbligatorio fare affidamento su un notaio e avvalersi di testimoni. Sebbene il testamento pubblico permetta di evitare quegli errori che potrebbero invalidare il lascito, il testatore può fare tutto autonomamente e in privato, ricorrendo al cosiddetto testamento olografo. Se si sceglie questa via, non si deve fare altro che prendere un qualsiasi foglio di carta e redigere il testamento a mano, senza uso di computer o macchina da scrivere, includendovi il lascito che si desidera effettuare, indicando chiaramente i dati del soggetto beneficiario e i beni che si desidera destinare ad esso. Questi, è importante ricordarlo, devono tenere conto della quota di legittima spettante al coniuge e ai figli. Affinché il testamento sia valido, è inoltre indispensabile datarlo e firmarlo con nome e cognome.

I vantaggi dei lasciti

Effettuare un lascito testamentario offre importanti vantaggi sia al testatore sia al beneficiario. Per quanto riguarda il primo, questa disposizione gli permette di scegliere liberamente a chi destinare i propri beni. Aspetto, questo, importante sia quando sono presenti eredi legittimi - in quanto consente di scegliere a chi destinare la quota non rientrante nella legittima – sia quando il defunto non lascia eredi. In questo secondo caso, infatti, in assenza di testamento e lasciti, i beni andrebbero per intero allo Stato. I lasciti consentono inoltre di far rispettare i propri valori e di fare del bene anche quando non si è più in vita. Per finire, come si è visto, effettuare un lascito è davvero semplice e non richiede obbligatoriamente la presenza di un notaio.

I beneficiari, da parte loro, ottengono la possibilità di entrare in possesso dei beni a loro destinati senza che sorgano problemi con gli eredi. Oltre a questo, i lasciti solidali, ossia destinati a organizzazioni no profit e senza scopo di lucro, sono esenti da imposte. Questo consente alle onlus e alle altre associazioni di usufruire dell’intera quota a loro destinata senza dover sostenere alcun pagamento.

Naturalmente, questi vantaggi non ledono i diritti degli eredi legittimi, in quanto la quota a loro spettante per legge non può essere intaccata nemmeno dalla volontà testamentaria del de cuius.