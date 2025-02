A9, ripresi tutti i lavori sul versante sud del passo del Sempione

Da febbraio è ripresa la stagione dei lavori sulla A9 del Sempione. Con la ripresa dei lavori alla galleria Engi, tutti i cantieri sul lato sud del passo sono operativi. Sul lato nord, tra poche settimane inizieranno i lavori di ristrutturazione dei muri di contenimento della Mittenbächgalerie. Quest'anno saranno avviati anche i lavori di sostituzione del ponte Fura e del punto di controllo dei veicoli pesanti di Gondo.

Sezione Casermetta

Il tratto Casermetta, che si trova sul versante sud del Passo del Sempione e comprende il ponte Hohsteg, diverse gallerie, il ponte Casermetta e la galleria Casermetta, vedrà lavori fino al 2026. Serviranno a rinnovare l'intera infrastruttura e ad aumentare ulteriormente la protezione dai pericoli naturali, il che comporterà alcune limitazioni del traffico.

Ponte Fura

Il ponte Fura, sul lato sud dell'A9 Sempione, sopra la frazione di Gabi, è gravemente danneggiato e pertanto il traffico è su una sola corsia. Il ponte sarà sostituito da uno nuovo entro il 2027. La costruzione di un nuovo ponte è stata ritenuta la soluzione economicamente e tecnicamente più vantaggiosa rispetto alla ristrutturazione.

Controllo dei veicoli pesanti di Gondo

Nel 2025, l’Ufficio federale delle strade inizierà la costruzione di un punto di controllo per i veicoli pesanti al valico di frontiera di Gondo. Grazie all'attuale centro di controllo dei mezzi pesanti sul versante nord del passo a Briga, sarà possibile controllare i camion su entrambi i lati prima di attraversare il passo. La messa in servizio è prevista per la fine dell'anno. Non ci saranno limitazioni al traffico, ma si prevedono tempi di attesa più lunghi alla dogana.

Galleria Mittenbäch

Da marzo a dicembre 2025 saranno ristrutturati due muri di contenimento della Mittenbächgalerie sul versante nord del Passo del Sempione. Durante questo periodo il traffico sarà limitato a una sola corsia.

Galleria d'ingegneria

Dopo la frana di fango del giugno 2024, che ha seppellito diverse centinaia di metri dell'Engigalerie sull'A9 Sempione, sono stati installati tronchi di legno per rinforzare la struttura. Dallo scorso autunno, con una pausa invernale, sono stati eseguiti lavori di rinforzo del soffitto e della parete di fondo della galleria con calcestruzzo. I lavori dureranno fino a giugno 2025. Il traffico sarà a una sola corsia.

Ulteriori lavori

Inoltre, sulla A9 Sempione sono previsti altri interventi di breve durata nell'ambito di piccoli interventi di manutenzione strutturale e, se necessario, saranno possibili anche interventi di riparazione mirati. Tra questi rientrano, ad esempio, i lavori di pavimentazione locale. Il traffico sarà interrotto solo per un breve periodo.