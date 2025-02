Ornavasso, quasi completati i lavori per la nuova mensa scolastica

Sono quasi terminati i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica a Ornavasso, che in questi giorni sono ripartiti per portare a termine gli ultimi interventi necessari.

Si parla, ormai, degli ultimi dettagli. Sono infatti già conclusi i lavori che riguardano gli interni, che sono stati finanziati grazie a fondi del Pnrr. Negli ultimi giorni è invece stato realizzato il nuovo ingresso e, come conferma il sindaco Filippo Cigala Fulgosi, sono in corso i lavori per la realizzazione di una tettoia esterna, finanziata per 150mila euro con fondi comunali.

“La nuova mensa servirà sia le scuole elementari che le medie – spiega il primo cittadino – visto che potrà ospitare fino a 140 bambini. Sarà inaugurata in autunno, per il prossimo anno scolastico”.