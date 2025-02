Contrasto alla criminalità giovanile: nel Vco identificate 160 persone, anche minorenni

Si è conclusa nella notte una vasta operazione della polizia di Stato, coordinata dal servizio centrale operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. L'operazione di alto impatto denominata "Squadra Mobile" è stata effettuata anche sul territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Torino e della polizia stradale di Verbania.

I controlli sono stati effettuati principalmente a Verbania, Omegna, Gravellona Toce e Domodossola nei posti di maggiore aggregazione di giovani. I controlli sono stati estesi a diversi locali della provincia per prevenire forme di illegalità o di abuso. Nel capoluogo verbanese sono stati identificati circa 30 veicoli e 160 persone tra cui una decina di minorenni e 5 stranieri. È stata elevata una sanzione penale per guida in stato di ebrezza alcolica ed è stato espulso un tunisino con precedenti penali per lesioni.