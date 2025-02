Cinema Corso: una settimana di grandi emozioni con tre imperdibili film

Il Cinema Corso propone un'entusiasmante programmazione per la settimana, con tre titoli attesissimi in prima visione nazionale. Dai toni romantici di Follemente alla magia dell'avventura con Paddington in Perù, fino al ritorno dell'iconica Bridget Jones, c'è un film per tutti i gusti.

FOLLEMENTE



Il nuovo film di Paolo Genovese è una commedia romantica unica nel suo genere. Un primo appuntamento si trasforma in un viaggio straordinario nella mente dei protagonisti: tra razionalità e follia, istinto e romanticismo, le loro personalità interiori prendono vita, discutono e si emozionano nel tentativo di guidare le loro scelte. Un affascinante gioco psicologico che esplora il caos e la bellezza della mente umana.

Programmazione

Giovedì 20 febbraio – 20:30

Venerdì 21 febbraio – 20:30

Sabato 22 febbraio – 17:30 | 20:30

Domenica 23 febbraio – 17:30 | 20:30

Lunedì 24 febbraio – 20:30

BRIDGET JONES: UN AMORE DI RAGAZZO

La regina delle commedie romantiche è tornata! Renée Zellweger veste di nuovo i panni di Bridget Jones nel quarto capitolo della saga, diretto da Michael Morris e tratto dal romanzo di Helen Fielding. Un film che promette risate, emozioni e tanto amore!

Cast stellare: oltre a Renée Zellweger, ritroviamo Hugh Grant, Emma Thompson, e tante nuove sorprese, tra cui Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Isla Fisher e molti altri!

Programmazione

Giovedì 27 febbraio – 20:30

Venerdì 28 febbraio – 20:30

Sabato 1 marzo – 20:30

Domenica 2 marzo – 20:30

Lunedì 3 marzo – 20:30

PADDINGTON IN PERÙ – PRIMA NAZIONALE

L’orsetto più amato del cinema torna con una nuova, emozionante avventura! Questa volta, Paddington parte per il Perù, dove lo aspettano misteri, risate e tanta dolcezza. Un film per tutta la famiglia, ricco di avventura e divertimento!

Programmazione

Sabato 22 febbraio – 17:30

Domenica 23 febbraio – 17:30