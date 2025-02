Tanti successi per la Scuola Tennis Domodossola al Fit Junior Program

Altri importanti risultati per la Scuola Tennis Domodossola nella seconda tappa del Fit Junior Program svoltasi a Cannobio, con la partecipazione degli altri circoli della provincia quali i padroni di casa, Omegna, Ghiffa e Trobaso.

Medaglia di bronzo nel torneo super green maschile per Kevin Maydanskyy, mentre in campo femminile argento per Virginia Coletto. Nella categoria green primi due gradini del podio per Samuele Debiasi e Daniele Pinna e trionfo per Stella Bondi. Nel torneo orange femminile finale in famiglia tra Alessia Bogani (1°) e Lucrezia Zoppetti (2°). “Un plauso a tutti gli atleti che hanno partecipato”, le parole del tecnico Bondi.