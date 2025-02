Meteo, weekend di Carnevale con pioggia e neve: poi scoppia la primavera

(Adnkronos) -

Ultimi giorni di maltempo sull'Italia. Le previsioni meteo di fine di febbraio ed inizio marzo prevedono ancora con piogge e nevicate, ma dalla prossima settimana cambia tutto, con la primavera pronta a scoppiare.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, durante il weekend, aria fredda in discesa dalla Polonia si scontrerà con aria più mite in risalita dal Nord Africa provocando delle precipitazioni soprattutto al Centro ma anche al Nord-Ovest.

Intanto, nelle prossime ore, un ciclone in transito sull'Italia provocherà ancora delle precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, a carattere sparso e localmente anche temporalesco; al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato con temperature in aumento. In serata qualche addensamento è previsto in nuova formazione sul Friuli Venezia Giulia mentre le ultime precipitazioni bagneranno il Sud.

L'ultimo giorno di febbraio sarà interessato da un flusso umido occidentale che provocherà delle precipitazioni in Toscana, Liguria di Levante e Triveneto con un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro Sud; il tempo sarà dunque un po' variabile, ma tutto sommato ci saranno anche ampie schiarite.

Veniamo a questo weekend di Carnevale: come detto lo scontro tra aria tunisina e polacca provocherà un peggioramento sulle regioni centrali e al Nord-Ovest per entrambe le giornate del fine settimana, mentre al Sud le precipitazioni sono attese soprattutto domenica.

In sintesi, il primo weekend di marzo sarà all'insegna ancora di ombrelli aperti; addirittura, troveremo anche la neve a bassa quota al Nord e sull’Appennino centro-settentrionale, fino agli 800 metri di quota! Uno scampolo d'inverno quando meno te lo aspetti.

Ma niente paura, da martedì della prossima settimana l'anticiclone tornerà prepotente su gran parte dell'Europa spingendo le temperature in alto, anche sull'Italia: sono previste massime di 15°C al Nord, 18-20°C al Centro-Sud. L'anomalia delle temperature interesserà, dunque, soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud saremo in linea con le medie del periodo.

Questa illusione di primavera durerà poco, solo quattro o cinque giorni: i modelli intravedono una perturbazione dal 9-10 marzo in poi che però, ovviamente, dovrà essere confermata.

In conclusione, prestiamo attenzione al maltempo residuo sul Medio Adriatico e al Sud nelle prossime ore, a qualche piovasco sparso venerdì e ad un weekend carnevalesco di maltempo al Centro e al Nord-Ovest. Ma nessuna paura invernale: la neve che cadrà fino agli 800 metri di quota sarà solo una veloce apparizione come dice il proverbio del mese ‘la neve marzolina dura dalla sera alla mattina’.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 27. Al Nord: bel tempo. Al Centro: più nubi sulle adriatiche con piovaschi intermittenti. Al Sud: residuo maltempo.

Venerdì 28. Al Nord: peggiora sul Triveneto montuoso e sulla Liguria di levante, poi anche in Emilia. Al Centro: peggiora in Toscana. Al Sud: soleggiato.

Sabato 1. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest, poi anche in Emilia. Al Centro: peggiora con pioggia. Al Sud: variabile.

Tendenza: perturbazione con piogge e neve a bassa quota al Centro e al Nordovest, poi tempo in deciso miglioramento.