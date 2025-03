Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend a due facce: sabato nuvoloso e con qualche nevicata; domenica torna invece a splendere il sole. "La formazione di un minimo barico sulla Svizzera e il suo successivo spostamento verso la Francia richiameranno aria più fresca e umida sul Piemonte, determinando un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse nella giornata di oggi, più diffuse sul settore settentrionale e occidentale del Piemonte, nevose dai 700-800 m. Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il minimo tenderà a spostarsi verso il golfo di Biscaglia, favorendo un debole rialzo dei valori di pressione e un graduale miglioramento del tempo, con residui fenomeni tra Alpi Cozie e Marittime al mattino, a carattere nevoso oltre gli 800-900 m, e una progressiva attenuazione delle nubi. Lunedì sono attese condizioni stabili e soleggiate”.

SABATO 1 MARZO 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso, con copertura più compatta in pianura; copertura in parziale attenuazione dalla serata. Precipitazioni: al mattino deboli o localmente moderate sulle zone pedemontane alpine e sul settore settentrionale, più sparse sulle pianure occidentali; nel pomeriggio deboli diffuse sul settore occidentale, più persistenti tra Alpi Cozie e Marittime. Quota neve sui 700-800 m. Zero termico: in calo fino a circa 1200-1300 m. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti orientali a tutte le quote, in decisa intensificazione nel pomeriggio sui rilievi.

DOMENICA 2 MARZO 2025

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al mattino, con copertura in graduale attenuazione fino a cielo poco nuvoloso nel pomeriggio; nubi più compatte e persistenti sul settore sudoccidentale. Precipitazioni: residue, deboli o localmente moderate, su zone montane e pedemontane sudoccidentali al mattino. Quota neve sugli 800-900 m. Zero termico: in aumento sui 1500-1600 m. Venti: deboli o localmente moderati da est-nordest a tutte le quote, con rinforzi forti su Alpi Liguri, Appennino e Alessandrino. Parziale attenuazione nel pomeriggio.