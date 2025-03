Alpini in gara per il 58esimo campionato nazionale

Conto alla rovescia per il 58esimo Campionato Ana di slalom gigante che, organizzato dalla Sezione di Domodossola e dal Gruppo di Bognanco, si terrà a Domobianca.

L’appuntamento è in programma l’8 e 9 marzo sulla pista Selva Grande e sulla pista Lavancale. Sabato 8 marzo alle ore 15:30 è previsto l’ammassamento alla sede Ana in via Spezia 9 a Domodossola; ore 16 la sfilata per le vie cittadine, l’alzabandiera con deposizione di una corona al monumento ai Caduti, l’accensione del accensione del tripode e inaugurazione del campionato; ore 18 la messa nella Collegiata di Domodossola. Domenica le gare.