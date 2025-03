Prima Categoria, Piedimulera in fuga solitaria FOTO

Forse la ventitreesima giornata di Prima Categoria sarà ricordata come il turno decisivo per l’assegnazione del titolo. Il Piedimulera evita le insidie del derby e approfitta degli inaspettati passi falsi delle inseguitrici: ora i punti di vantaggio sono cinque sul Bagnella, e sei sul Gravellona San Pietro.

Il Piedimulera rafforza dunque il suo primato con una vittoria netta per 2-0 sulla Varzese. I gialloblù chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Elca, che prima sblocca il match al 20’ e poi raddoppia su rigore al 37’, con gli ospiti rimasti in dieci per l’espulsione dell’estremo difensore. La formazione del presidente Tomola dimostra ancora una volta solidità ed esperienza, i granata con l’uomo in meno non riescono a reagire e tornano a casa a mani vuote.

Mister Marco Poma commenta così: “Siamo stati bravi a partire forte, e a passare meritatamente in vantaggio con Elca. Poi l’episodio dell’espulsione del loro portiere e il raddoppio su rigore hanno indirizzato fortemente la partita, i miei hanno comunque avuto il merito di restare attenti e concentrati, facendo girare la palla, senza mai concedere agli avversari la possibilità di rientrare in partita”.

Avete già messo in frigo lo champagne? “Ancora no, mancano troppe giornate, abbiamo un piccolo margine di vantaggio, ma dovremo difenderlo partita dopo partita… Anche in questo turno si è avuta l’ennesima dimostrazione di come in questo campionato nessuna partita sia facile e scontata. Noi la settimana prossima incontriamo il Valduggia che è ultimo, ma sono certo che dovremo dare il massimo per fare i tre punti”.

Passo falso pesante per il Gravellona San Pietro, che cade 4-1 in casa della Quaronese e perde il secondo posto in classifica. Gli arancioneri subiscono la grande verve dei padroni di casa, che trovano la via del gol con troppa facilità, mentre il solo Caretti riesce a rendere meno amara la sconfitta.

I ragazzi di Agostini si fanno così scavalcare dal Bagnella che, a sorpresa, non riesce a fare bottino pieno contro il fanalino di coda Valduggia. Gli arancioneri di mister Izzillo segnano con Salzano, ma non riescono ad incamerare i tre punti e perdono così contatto con l’inarrestabile Piedimulera.

Torna alla vittoria la Virtus Villadossola, che supera 3-1 la Serravallese e consolida la sua posizione in zona playoff. I biancoazzurri faticano nel primo tempo, chiuso meritatamente sotto di un gol, ma nella ripresa gli ospiti calano e gli ossolani si scatenano: apre le marcature Rossi al 49’, poi Palfini firma una doppietta tra il 55’ e il 70’, chiudendo di fatto il match, nonostante un rigore sbagliato da Pasin. Gli uomini del presidente Bruno si confermano in quarta posizione, in attesa della difficile trasferta di Carpignano.

La Cannobiese conquista un punto che non soddisfa pienamente. Contro il Romagnano, i biancorossi rimontano lo 0-2 iniziale e pareggiano per 2-2 grazie alle reti di Chiarello e Ingignoli nel finale, ma scivolano fuori dalla zona playoff a vantaggio del Momo. Gli uomini di Pettinaroli dovranno tornare a correre nelle prossime gare per non ottenere almeno l’obiettivo minimo stagionale.

Grande vittoria anche per il Fondotoce, che supera 2-0 il Carpignano e si rilancia nella lotta per la salvezza. I neroverdi di mister Sena giocano una partita solida e concreta, segnano due volte con Genesini nel primo tempo, e conquistano tre punti fondamentali che permettono di superare in classifica il Vogogna e di avvicinarsi alla zona salvezza, fermando al contempo la rincorsa dei sesiani alla zona playoff.

Proprio il Vogogna incassa una pesantissima sconfitta per 5-0 contro il Momo. I verdi ossolani crollano sotto i colpi degli avversari e subiscono una battuta d’arresto nella lotta per non retrocedere. I ragazzi del presidente Casile occupano ora da soli il terzultimo posto, ma le chances di salvezza sono ancora intatte.

Vittoria pesante per l’Agrano, che ottiene tre punti fondamentali battendo 3-2 il Sizzano, in una gara dalle mille emozioni. I granata di mister Lopardo prima vanno sotto, poi la ribaltano con Ardizzoia e Gherardini, poi subiscono il pari ospite, e infine trovano i tre punti proprio al novantesimo, ancora grazie a Gherardini. Adesso la salvezza diretta è distante solo due punti per gli omegnesi.

Risultati:

Momo - Vogogna 5 - 0; Romagnano - Cannobiese 2 - 2; Fondotoce - Carpignano 2 - 0; Quaronese - Gravellona San Pietro 4 - 1; Virtus Villadossola - Serravallese 3 - 1; Agrano - Sizzano 3 - 2; Bagnella - Valduggia 1 - 1; Piedimulera - Varzese 2 - 0

Classifica:

Piedimulera 51 - Bagnella 46 - Gravellona San Pietro 45 - Virtus Villadossola 42 - Momo 40 - Cannobiese 38 - Carpignano 36 - Quaronese 31 - Varzese 26 - Sizzano 26 - Romagnano 25 - Fondotoce 24 - Agrano 23 - Vogogna 20 - Serravallese 19 - Valduggia 17