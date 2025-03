Promozione: torna al successo la Juve Domo, vince anche il Feriolo

Giornata importante per il campionato di Promozione, forse decisiva per la lotta al vertice: il Cossato piega di misura l’Ornavassese e porta a sette i punti di vantaggio sull’Ivrea secondo, sconfitto dalla Virtus Vercelli e raggiunto dalla Fulgor Chiavazzese.

La Juve Domo rafforza il suo quarto posto e avvicina la seconda piazza, grazie ad una vittoria importante per 2-0 contro l'Union Novara. I granata hanno saputo imporsi con autorevolezza nella ripresa, aprendo le marcature al 53’ grazie a De Ponti e chiudendo i giochi nel finale con Manfroni all’85’. Con questo successo, la seconda posizione è ora distante solo due punti.

Questo il commento di mister Michael Nino: “Vittoria meritata, contro una squadra in salute e bene organizzata. Non era facile, loro erano belli chiusi dietro, ma noi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto giocando una discreta partita, con diverse occasioni. La partita l’abbiamo fatta noi, come del resto le due precedenti, dove secondo me abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo: in due match abbiamo avuto 7-8 occasioni da gol e abbiamo subito solo due tiri in porta, ma alla fine è arrivato solo un punto. Ora testa all’Ornavassese, una partita che temo veramente, perché loro devono assolutamente fare punti, e abbiamo visto oggi che hanno quasi fermato il Cossato. Quello che dobbiamo fare è cercare di fare un filotto di vittorie da qui al termine del campionato, e alla fine si vedrà dove saremo e cosa ci giocheremo”.

Vittoria pesante anche per il Feriolo, che espugna il campo del Montanaro con un netto 2-0. I gialloblù hanno trovato il vantaggio al 56’ con Paganini, per poi chiudere la sfida al 69’ con il sigillo di Gaiga. Gli uomini di mister Porcu, grazie a questi tre punti, si portano a quota 20 e riducono il distacco dalla zona salvezza. Il cammino resta complicato, ma i lacuali dimostrano di volere e potere lottare fino all’ultimo.

Pesante disfatta per l'Omegna, travolto con un netto 5-1 dal Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. I rossoneri erano anche riusciti a passare in vantaggio con Pratini al 18', ma poi sono stati travolti dalla reazione veemente dei padroni di casa. I ragazzi di mister Foti restano così penultimi in classifica, staccati anche dal Feriolo, e la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più difficile: anche i playout appaiono a rischio, visti i distacchi dalle squadre che precedono i nigoglini in classifica.

Lotta per evitare la retrocessione che coinvolge anche l’Ornavassese, battuta di misura 1-0 dalla capolista Città di Cossato. I neri hanno resistito per gran parte del match, facendo una gran bella figura sul campo della squadra più forte del girone, ma hanno dovuto arrendersi nel finale. Solo applausi ma nessun punto per gli uomini di Fusè, che restano ultimi, a due punti dall’Omegna. La salvezza è ancora possibile, ma il percorso è molto complicato.

Risultati:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Omegna 5 - 1; Cameri - Arona 2 - 2; Gattinara - Dufour Varallo 1 - 1; Montanaro - Feriolo 0 - 2; Orizzonti Canavese - Fulgor Chiavazzese RV 0 - 3; Virtus Vercelli - Ivrea 2 - 1; Città Di Cossato - Ornavassese 1 - 0; Juventus Domo - Union Novara 2 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 55 - Ivrea 48 - Fulgor Chiavazzese RV 48 - Juventus Domo 46 - Gattinara 39 - Arona 38 - Virtus Vercelli 34 - Orizzonti Canavese 30 - Montanaro 30 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 26 - Dufour Varallo 25 - Union Novara 24 - Cameri 21 - Feriolo 20 - Omegna 16 - Ornavassese 14