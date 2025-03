Al via la stagione musicale 'Lirica e Sinfonica' al teatro La Fabbrica

È stata presentata oggi la stagione lirica e sinfonica del Teatro La Fabbrica di Villadossola, un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra il Comune di Villadossola e la Fondazione Paola Angela Ruminelli. Un progetto che promette di regalare al pubblico ossolano e non solo, una serie di concerti di altissimo livello, con celebri arie d’opera e solisti di fama internazionale.

Il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo progetto per la città: “Il nostro teatro è stato già palcoscenico di eventi straordinari organizzati dalla Fondazione, e oggi siamo orgogliosi di annunciare una vera e propria stagione musicale. Dopo mesi di dialogo, siamo finalmente pronti a offrire alla nostra comunità un ciclo di concerti che unisce la lirica e la musica sinfonica in un’atmosfera di grande qualità.”

La stagione, che si svolgerà nella sala del Centro Culturale La Fabbrica, inizierà il 22 marzo alle 21 con un concerto che vedrà l’Orchestra da Camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, diretta dal maestro Lorenzo Battagion. In questa occasione, l’orchestra sarà accompagnata dalla Corale di Calice, dal Coro Lirico Viotti di Vercelli e dalla Corale S. Abbondio di Buronzo, per eseguire il Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il secondo appuntamento è fissato per il 12 aprile, sempre alle 21, quando l’Orchestra Polimnia Arts, ancora sotto la direzione di Battagion, proporrà Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Quest’opera, che racconta una storia intensa di amore, gelosia e vendetta in un paesaggio rurale siciliano, è uno dei pezzi più celebri e appassionati del repertorio lirico. A completare il concerto saranno le voci di un gruppo corale che accompagnerà l’orchestra in questo viaggio musicale.

L’ultimo concerto della stagione si terrà il 9 maggio alle 21, quando il teatro ospiterà i Cameristi della Scala, diretti dal maestro Francesc Muraca. In questo evento, dal titolo All’Opera! Da Rossini a Puccini, verranno eseguite alcune delle più celebri arie tratte dalle opere di grandi maestri come Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Bizet e Puccini. La performance vedrà la partecipazione del soprano Giulia Bolcato e del clarinettista Fabrizio Meloni, che accompagneranno l’orchestra in un viaggio musicale che attraversa un secolo di teatro in musica.

Antonio Pagani, Presidente della Fondazione Paola Angela Ruminelli, ha sottolineato che questo progetto segna un passo importante nell’espansione dell’attività culturale della fondazione, che da anni arricchisce la città di Domodossola e ora guarda anche oltre, per coinvolgere altri territori della Val d'Ossola. “Siamo entusiasti di poter collaborare con il Comune di Villadossola, dando vita a una stagione che offrirà musica di altissimo livello e che, come sempre, sarà ad ingresso gratuito. L’intento è anche quello di raccogliere fondi per iniziative benefiche a favore della comunità. L’ingresso ai concerti sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, come vuole la volontà della professoressa Paola Angela Ruminelli, fondatrice della fondazione,” ha conclude Pagani - "verranno comunque raccolte offerte, destinate ad importanti iniziative benefiche della comunità di Villadossola".