Asl Vco, giornata di prevenzione gratuita contro l'Hpv

In occasione della Giornata internazionale di lotta contro l'HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano), il 4 marzo 2025, il Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Asl Vco offrirà una giornata di vaccinazioni gratuite ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione. L'iniziativa è dedicata alle giovani donne dai 10 ai 32 anni (nate dal 1993) e agli uomini dai 10 ai 19 anni (nati dal 2006), che non sono mai stati vaccinati prima e risiedono nel territorio dell’Asl Vco.

La vaccinazione si terrà venerdì 7 marzo dalle 9 alle 12 in tre sedi vaccinali della provincia: l’ambulatorio vaccinale di Crusinallo di Omegna, in via IV Novembre 294, l’ambulatorio di Domodossola, in via Scapaccino 47, e l’ambulatorio di Verbania, in viale Sant’Anna 83. L’Asl invita tutti i residenti che rientrano nelle fasce di età indicate a partecipare, ricordando che il vaccino contro l'Hpv è un'importante misura di prevenzione per la salute, capace di ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori legati a questo virus.

Per chi avesse bisogno di ulteriori dettagli o volesse maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio via e-mail all’indirizzo sisp.vaccini@aslvco.it o telefonare al numero 0324 491602, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.