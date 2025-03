La Findomo Pediacooph24 domina Paruzzaro: 92-70

Tutto facile per la Findomo Pediacooph24, che fa il suo compito battendo al Pala Raccagni 92-70 una Paruzzaro in evidente difficoltà. Dieci giocatori a referto per la squadra di casa, con spazio e gloria anche per i giovani del roster in un secondo tempo senza più storia, in cui coach Scilone ha potuto gestire le forze in vista poi del turno infrasettimanale previsto per mercoledì, con Domo impegnata sul parquet di Cavagnolo.

Quattro i giocatori in doppia cifra alla voce punti: 17 per Realini, Frank e Nagini, 11 per Donaddio "Abbiamo reso facile una di quelle partite in cui c'è tutto da perdere: una prova corale significativa - le parole dell'ala ossolana Matteo Donaddio - ed un pronto riscatto dopo il ko nel derby ad Omegna. Sono contento anche che abbiano dato un contributo significativo i giovani: bravi a cogliere l''opportunità di giocare. Ora non dobbiamo abbassare la guardia: mercoledì ci attende una battaglia".