Uomo e montagna: a Ornavasso una serata dedicata alla conquista del K2

Il Club Alpino Italiano sezione di Gravellona Toce organizza una rassegna di tre serate dedicate al rapporto tra l’uomo e la montagna, che si svolgerà ad Ornavasso presso la sala polivalente, grazie al patrocinio del comune ossolano. Il primo appuntamento è in programma per venerdì 7 marzo alle 21.00, dal titolo “Missione K2: la montagna degli italiani”. Interviene Massimo Palazzi, autore del libro “L’uomo del K2”, che racconta il versante umano della conquista nei documenti inediti di Ugo Angelino, vicecapo della spedizione. Dialogheranno con l’autore il giornalista di montagna Paolo Crosa Lenza e il presidente Cai Gr Piemonte Bruno Migliorati.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Corpo del Soccorso Alpino Stazione di Ornavasso (X delegazione Valdossola) e Gr Piemonte Raggruppamento Est Monterosa. Il 28 marzo sarà la volta di “Polvere”, con il racconto di Giorgia Lanza di un viaggio in Nepal tra Kathmandu e Pokhara; sarà proposta una raccolta benefica per i bambini delle scuole nepalesi. Si concluderà venerdì 9 maggio con “Eiger, l’ultimo problema delle Alpi”: il presidente della sezione Cai Gravellona, Gianni Boriolo, presenterà storie di sfide e di conquista dal 1932 al 1938. Tutte le serate sono a ingresso libero.