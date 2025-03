Taglio dei tassi, Cna: "Decisione positiva, ma ora non ci si deve fermare"

“Il taglio di 25 punti base apportato dalla Banca centrale europea ai tassi è apprezzabile, ma avremmo preferito un abbassamento più deciso, per tentare di irrobustire la crescita attualmente modesta e invertire il ciclo poco favorevole”. Così Cna commenta l’ultima azione della Bce in merito ai tassi. “La decisione della Bce è positiva perché si traduce in una riduzione del debito, al momento delle prossime aste dei titoli pubblici. E perché dovrebbe condurre a una politica del credito meno onerosa per imprese e famiglie. Ci preoccupano, però, le parole della presidente Bce, Christine Lagarde, la quale ha annunciato che la Banca ‘non s’impegna in alcune percorso’ e che, ‘se serve, faremo una pausa’ nell’iter di riduzione dei tassi”.