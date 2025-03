Omaggio alle donne in piazza Municipio

Questa mattina infatti ai piedi dell'albero della vita in piazza Repubblica dell'Ossola di fronte al Municipio, la presidente Vanda Cecchetti a nome dell'intera Pro Loco ha voluto celebrare le donne deponendo un vaso di fiori gialli e un cartello in cui si esprime solidarietà al gentil sesso in tutte quelle occasioni in cui emerge la forza femminile.

"Voleva essere solo un modo per vivere insieme questa giornata internazionale - spiega Vanda Cecchetti - Il manifesto, che è stato il primo pensiero dedicato alle donne da questa pro loco dall’8 marzo 2022, e’ la testimonianza del voler essere accanto ad ogni donna sia nei momenti più difficili, sostenendo il diritto alla libertà ed alla pace, sia nei momenti nei quali una donna serena e libera può davvero regalare quel sorriso che fa bene. Il nostro omaggio lasciato sotto a quell’albero detto della vita e dedicato al valore del dono vuol essere anche un segno di riconoscimento ai tanti momenti nei quali donne e uomini possono trovarsi insieme intorno al valore della solidarietà".