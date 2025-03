“RiforestAzione”, più verde in 13 grandi città contro il climate change

ROMA (ITALPRESS) - I cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico e la perdita della biodiversità figurano tra i principali fattori d'impatto sul benessere e sulla salute dei cittadini all'interno delle aree urbane. Per contrastarli, diventa necessario preservare e potenziare gli spazi piantumati, dal momento che offrono importanti benefici: la mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico cittadino, l'incremento della biodiversità, la riduzione dei consumi energetici, nonchè il miglioramento del paesaggio urbano e periurbano insieme alla qualità di vita degli abitanti. Questo proposito rappresenta il cuore dell'iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sostenuta da Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, denominata "RiforestAzione", dedicata alla valorizzazione dei piani di riforestazione urbana ed extraurbana in 13 città metropolitane d'Italia (Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari) in cui risiedono più di 21 milioni di persone e la cui estensione complessiva è pari a oltre il 15% del territorio nazionale.L'iniziativa, svelata oggi all'Orto Botanico di Roma alla presenza di istituzioni e partner, rientra nella Missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (M2), Componente "Tutela del territorio e della risorsa idrica" (C4), del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).Quest'ultimo si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), piano da 750 miliardi di euro che ha l'obiettivo di rilanciare l'economia europea in seguito alla pandemia di COVID-19 e di renderla più sostenibile e digitale.Nel caso specifico, l'investimento per la "tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", dal valore di 210 milioni di euro, si propone di piantare 4,5 milioni di alberi e arbusti, creando 4.500 ettari di nuove foreste e trapiantando almeno 3,5 milioni di alberi nella loro destinazione finale, mediante un ampio programma di interventi, in grado di proteggere i processi ecologici correlati al funzionamento degli ecosistemi. Si tratta di un progetto altamente rilevante e coerente con il piano "EU forest strategy for 2030", dedicato al rafforzamento delle foreste continentali e che ambisce ad aggiungere 3 miliardi di alberi entro il 2030.Il contributo di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas al progetto del MASE "RiforestAzione" si declina sotto forma di un supporto diretto alle attività per la sua promozione e comunicazione. Questo impegno si sviluppa attraverso molteplici azioni, a cominciare dalla creazione di una piattaforma digitale con contenuti informativi e di approfondimento sulle azioni di riqualificazione del verde urbano ed extraurbano, curata dalla società urban tech SuperUrbanity. Oltre alla piattaforma, il progetto prevede la realizzazione un percorso sul territorio nazionale che andrà a toccare nei prossimi due anni alcune delle città coinvolte nell'iniziativa per farla conoscere alle comunità locali, così come di un percorso didattico, in collaborazione con Fondazione Sylva, che farà tappa nelle scuole per diffondere la cultura ambientale e accrescere le competenze ecologiche dei più giovani. In più, verrà strutturato un Osservatorio, con durata biennale, che andrà a monitorare l'evoluzione del rapporto tra italiani e verde urbano.A tal proposito, la centralità delle aree verdi è rimarcata dai dati raccolti nella prima ricerca dedicata al progetto "RiforestAzione" del Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini sostenibili degli italiani sviluppato insieme a Nielsen IQ, da cui emerge che, per l'83% degli intervistati, l'aumento degli spazi con alberi e arbusti è necessario, mentre, per il 90%, le aree verdi sono fondamentali per il proprio benessere psicofisico, segno di un crescente desiderio di ristabilire un contatto con la natura nei luoghi di vita. Da segnalare anche che, per l'87% degli italiani, gli interventi di riqualificazione costituiscono un fattore che può migliorare la valutazione dell'amministrazione pubblica e la percezione di una città.Il valore più alto si riscontra nelle città di Palermo (94%), Bari (93%) e Genova (91%), viceversa, Roma, Bologna e Firenze (a pari merito con l'80%), Milano (78%) e Torino (75%) registrano consensi inferiori per l'incremento delle aree verdi. Queste ultime sono inoltre reputate strategiche per mitigare la temperatura e gli eventi climatici estremi, generando benefici tangibili (a ritenerlo è l'82% del campione).Ma non solo. Il 90% degli italiani le ritiene fondamentali per il proprio benessere, con ricadute dirette sulla qualità della vita. Tra i benefici maggiori figurano la riduzione dello stress e il miglioramento dell'umore (65% degli intervistati), la possibilità di respirare aria meno inquinata (54%) e di avere un rapporto più stretto con la natura (50%)."Il progetto 'RiforestAzionè rappresenta un tassello importante della strategia nazionale per la tutela dell'ambiente e la qualità della vita nelle nostre città - ha detto il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro -. Il verde urbano ed extraurbano non è solo un elemento estetico, ma una risorsa cruciale per la salute dei cittadini, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità. Con questa iniziativa, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica conferma il proprio impegno concreto nel promuovere una politica ecologica che sia anche una rivoluzione culturale, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini in un percorso condiviso. Ringraziamo Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas per il supporto a un progetto che guarda al futuro delle nostre comunità, con un impatto tangibile e duraturo sul territorio"."Le soluzioni nature-based rappresentano un pilastro fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e nella creazione di città più resilienti e vivibili. Il sostegno di Axpo Italia a questo ambizioso progetto di riforestazione urbana ed extraurbana del MASE è una dimostrazione del nostro impegno continuativo per lo sviluppo sostenibile, in cui il verde diventa un alleato strategico per migliorare il benessere delle persone. Cooperare e tutelare la natura significa investire concretamente nel futuro delle prossime generazioni, rafforzando la capacità delle nostre comunità di affrontare le sfide ambientali con soluzioni innovative e durature", ha commentato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia."L'espansione delle aree verdi nelle città metropolitane è un investimento sul nostro futuro, sulla nostra salute e sul nostro benessere. E' un modo per riconnetterci con la natura, per riscoprire il valore degli alberi, e per costruire città più vivibili e sostenibili - le parole di Fabrizio Penna, Capo Dipartimento PNRR MASE -. L'obiettivo al 2026 è completare le operazioni di transplanting del materiale di propagazione forestale (semi o piante) per almeno 3.500.000 alberi e arbusti per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane. L'obiettivo è creare una rete di corridoi ecologici che colleghino le aree verdi esistenti, favorendo la mobilità della fauna e la dispersione dei semi. Vogliamo trasformare le nostre città metropolitane in ecosistemi resilienti, capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici e di offrire servizi ecosistemici essenziali per la collettività".- foto ufficio stampa Axpo -(ITALPRESS).