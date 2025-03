Nasce il gruppo territoriale Vco del Movimento 5 Stelle: "L'obiettivo è arrivare alle persone"

Si è tenuta nella serata di ieri – giovedì 13 marzo – a Domodossola il primo incontro con i cittadini del nuovo gruppo territoriale del Vco del Movimento 5 Stelle, che sta nascendo in provincia. “Legalmente – precisa il coordinatore provinciale Giuseppe Soldano – il gruppo non è ancora costituito. È una questione burocratica, ma mentre siamo in attesa abbiamo già iniziato a riunirci e lavorare”.

Proprio per questo il partito ha deciso di incontrare i cittadini per la prima volta: “Il nostro obiettivo – spiega Soldano – è quello di arrivare alle persone per ascoltare le loro voci sulle problematiche del territorio, ma anche raccogliere idee e proposte”.

Sono tante le tematiche che sono state affrontate nel corso dell’incontro, e che il nuovo gruppo del M5S si propone di continuare ad affrontare nella sua attività sul territorio. Tra i temi principali quello, molto discusso, della sanità del Vco: “Pochi cittadini sanno – le parole del coordinatore provinciale – che è interamente in mano alla regione e non ai sindaci, ai quali in molti si rivolgono cercando soluzioni al problema. La regione Piemonte continua a fare promesse, ma sono più di vent’anni che, nel concreto, non fa nulla. E i cittadini del Vco devono fare i conti con una sanità che non funziona, molti sono rimasti senza medico”.

Si è parlato anche di frontalieri, per i quali “la Lega in campagna elettorale prometteva grandi cose. Ma, finora, anche in questo caso non è stato fatto nulla”. Tra i temi trattati anche quello del lavoro: “Negli ultimi anni è aumentato tutto – spiega Soldano -. Sono cresciuti i prezzi, in generale il costo della vita. Ma non aumentano gli stipendi e al momento sembra che non ci siano prospettive”.

L’idea del neonato gruppo territoriale del Vco del Movimento 5 Stelle è quella, dunque, di ascoltare sempre di più i cittadini, e di organizzare incontri su tutto il territorio provinciale. “Vorremmo organizzare una sorta di tour in tutto il Vco – conclude Soldano – per presentare la nostra idea e avviare un confronto sempre più proficuo con le persone”.