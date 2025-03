Mediaset torna in Ossola: il ristorante Walser Schtuba di Riale protagonista a Studio Aperto Mag

Ancora una volta l’Ossola diventa protagonista dei media nazionali: nella giornata di ieri – sabato 15 marzo – è andato in onda su Italia 1 un nuovo servizio realizzato da Beppe Gandolfo, nostro editorialista nonché volto Mediaset da lungo tempo. In una nuova puntata di “Studio Aperto Mag”, il giornalista ha raccontato la storia degli insediamenti Walser nelle nostre valli, concentrandosi poi in particolare sulla tradizione culinaria portata avanti da Matteo Sormani, chef del ristorante Walser Schtuba di Riale.

Dopo diversi anni in cui è stato allenatore di sci a livello professionistico, girando tutto il mondo, Sormanni ha poi deciso di tornare alle origini e dedicarsi alla cucina tradizionale walser nella sua Val Formazza, aprendo nel 2003 il ristorante di cui è diventato chef imparando tecniche e segreti tramandati nei secoli dal popolo walser.