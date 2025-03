Che tempo che fa, gli ospiti e le anticipazioni di stasera domenica 16 marzo

(Adnkronos) - 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio torna questa sera, domenica 16 marzo, a partire dalle 19,30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti della puntata: le leggende dello sci Federica Brignone e Deborah Compagnoni.

Federica Brignone è la protagonista assoluta di questa stagione: a sole quattro gare dalla fine della Coppa del Mondo guida la classifica generale con 10 vittorie e 14 podi (suo nuovo record personale, dopo i 13 podi del 2023/24), mentre lo scorso febbraio ai Mondiali di Saalbach in Austria ha conquistato la Medaglia d’Oro nello slalom gigante - 28 anni dopo lo storico Oro di Deborah Compagnoni ai Mondiali del Sestriere del 1997 - oltre alla Medaglia D’Argento in SuperG. Nella sua carriera ha vinto 3 Medaglie olimpiche, 5 Medaglie iridate, ed è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con ben 37 vittorie e 83 podi, 3 Coppe del Mondo di specialità e 1 Coppa del mondo generale, unica sciatrice italiana nella storia a vincere questo trofeo.

Deborah Compagnoni, una delle sciatrici italiane più vincenti ed amate di sempre, è stata la prima atleta nella storia dello sci alpino a raggiungere il traguardo di 3 Ori olimpici in 3 diverse edizioni dei Giochi (Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998) e vanta nel suo palmarès anche 1 Argento Olimpico (Nagano 1998); 3 Ori ai Mondiali (uno nel 1996 e due nel 1997), 16 vittorie e 44 podi in Coppa del Mondo, oltre a 1 Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997: con quel trofeo, divenne la prima sciatrice italiana della storia a vincere una Coppa del Mondo di specialità. Sarà Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Alessandro Siani e Enrico Brignano, protagonisti della nuova stagione di 'LOL – Chi ride è fuori' al via dal 27 marzo. Alessandro Siani per la prima volta siederà nella control room, insieme ad Angelo Pintus, mentre Enrico Brignano sarà in gara e dovrà vedersela con la moglie Flora Canto, oltre che con il resto del cast di comici.

E ancora: Michele Serra, promotore della manifestazione 'Una piazza per l’Europa'; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista, podcaster ed esperto di politica statunitense Francesco Costa, dal prossimo 19 aprile Direttore responsabile de Il Post; Raffaele D’Alfonso del Sordo e Assunta Sautto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione 'I Ragazzi di via D’Amelio', che riunisce giovani interessati al tema della lotta alle mafie; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli, in uscita dal 1° aprile con il suo nuovo libro 'Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale'.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: Elio; Linus, nei teatri con “Radio Linetti Live in Tour”; Marcella Bella, live con il brano sanremese 'Pelle Diamante'; Maria Grazia Cucinotta, nelle sale con il pluripremiato film di Fabio Massa 'Global Harmony'; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di 'Only Fun – Comico Show' sul NOVE; Lello Arena; Giucas Casella.