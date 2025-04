Ciclismo, il memorial Vittoni apre la stagione agonistica nel Vco

Il memorial Vittoni aprirà la stagione agonistica del ciclismo nel Verbano Cusio Ossola. Le strade del Vco vedranno, domenica 23 marzo, il III memorial Germano Vittoni – Mokavit Race, gara riservata agli juniores maschile. Competizione in ricordo di uno dei grandi appassionati di ciclismo ossolano.

La gara, organizzata dal Pedale Ossolano, paretirà alle 9,20; l'arrivo è previsto per le 12.

Si snoderà dalla zona Industriale di Piedimulera verso Pieve Vergonte, Anzola, Migiandone, Ornavasso, Gravellona Toce, Mergozzo, Premosello-Chiovenda, Vogogna, Piedimulera, e quindi la salita di Fomarco e la discesa verso Pieve Vergonte. Al secondo giro si torna a Piedimulera per affrontare il tratto finale che porta al traguardo di Cimamulera, per anni uno dei traguardi privilegiati dal ciclimo di casa nostra e non solo.