L'istituto Valtoce di Ornavasso premiato per il concorso "Mondo in valigia"

Venerdì 28 marzo alle 8.30 la sede di Ornavasso dell’istituto comprensivo Valtoce ospita la premiazione del concorso “Mondo in valigia. Piccole e grandi trame d’emigrazione”, promosso dall’associazione “Giovan Pietro Vanni” di Viganella in collaborazione con Italea Piemonte, e dell’ufficio scolastico provinciale e il patrocinio della commissione regionale pari opportunità di regione Piemonte.

Ad essere premiata sarà la scuola secondaria di primo grado Valtoce di Ornavasso, selezionata per la particolare sensibilità nei confronti della tematica e la capacità creativa nel raccontare storie e memorie di famiglie che ben si coniugano con la storia e la memoria collettiva dell'emigrazione italiana.

I 14 alunni della classe 2°A, con l’aiuto della professoressa Vanessa Sirtori, si sono distinti nell’affrontare il complesso tema dell’emigrazione storica italiana utilizzando i nuovi media. I ragazzi hanno raccontato storie di famiglia relative al lavoro in miniera in Belgio e alla tragica vicenda di Marcinelle con una toccante graphic novel dove il nonno partito per il Belgio vive il lavoro nelle miniere di carbone, il terribile scoppio, la paura dei famigliari e lo scampato pericolo. Interessante è anche lo sguardo dei ragazzi rispetto al periodo del colonialismo con le storie di famiglia tra Eritrea, quando era colonia italiana, e il Congo, allora Congo Belga, raccontate attraverso una puntata podcast.

Agli studenti un piccolo sarà consegnato premio personale per il lavoro svolto e alla biblioteca della scuola il libro di Paolo Crosa Lenz “Leggende delle Alpi – Il mondo fantastico dell’Ossola” dove le Alpi non sono un confine o un ostacolo ma aree di condivisione di problematiche e soluzioni al centro dell’Europa.