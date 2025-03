Pediacoop H24 Domo, vittoria da batticuore a Novara

Cala il poker di vittorie la Pediacoop h24 Domo che sabato scorso espugna finalmente, dopo due stagioni nelle quali era uscita invece sconfitta per 3 a 2, il Palaigor di Novara. Gli ossolani si impongono infatti al tie-break dopo una bella ed emozionante battaglia sportiva , contro un Novara sempre combattivo e dalle ottime individualità, anche se attualmente la classifica non gli rende merito.La vittoria di sabato è una di quelle gare che possono svoltare la stagione per come è arrivata: soffrendo, lottando, ma a tratti giocando una bella pallavolo.Si parte nel primo set con Saclusa in regia, opposto Borgnis , schiacciatori De Grandis e Pennati, centrali Maiello e Iaria, libero Mancuso.

Domo però inizia malissimo (sette errori su nove punti del Novara ) e va subito sotto 9 a 2. Anche i padroni di casa però sono fallosi; Domo ne approfitta , quasi pareggia i conti , ma alla fine i gaudenziani chiudono 25 a 22. Nel secondo set Nardin cambia qualcosa ed entrano Boschi e Livera. La squadra prende piano piano coraggio ed inizia a giocare bene. Le due compagini si fronteggiano punto su punto, ma sul finale Domo è più lucido e restituisce il 22 a 25 del set precedente.Il terzo set è un monologo domese: De Grandis e compagni non sbagliano un colpo, difendono, contrattaccano e chiudono 16 a 25 ( a metà set entra Piroia per un infortunio a Mancuso).

Nel quarto parziale per Novara dimostra di essere ancora vivo e mette in difficoltà i domesi. Rientra Pennati (impeccabile in ricezione) , ma non basta. Novara chiude 25 a 19.Anche il tie Break è un susseguirsi di emozioni: Novara parte bene, ma due mani-out di Pennati tengono in vita Domo che gira in contagio 6 a 8. Il gap definitivo è siglato dal solito De Grandis e da due muri fondamentali di Maiello (11 a 15).Vittorie come questa hanno una doppia importanza , sia dal punto di vista mentale, sia per la classifica. Domo sembra avere ritrovato se stesso e il campionato, nelle zone alte della classifica, è bellissimo (uno dei più avvincenti degli ultimi anni).

Domenica 30/03 si torna in casa al Palaraccagni contro quel volley Vercelli che all'andata aveva avuto la meglio 3 a 2 sugli ossolani e che ora è in uno stato di grazia. Vincere vorrebbe dire rimanere incollati al terzo posto in classifica. Appuntamento quindi domenica ore 17.30 al Palazzo.