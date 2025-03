Limite a 50 orari, ma lei sfrecciava a 114: automobilista del Vco denunciata in Canton Ticino

Supera i limiti di velocità, pizzicata dalla Polizia cantonale. E' successo ieri poco dopo le 9.30, nell'ambito di un controllo della velocità, quando gli agenti ticinesi hanno riscontrato una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

A Brissago, su Via Valmara, è stata intercettata una 41enne automobilista italiana residente nella provincia del Verbano Cusio Ossola che circolava a una velocità di 114 chilometri orari dove il limite è di 50. La 41enne è stata denunciata al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e le è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.