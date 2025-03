Un successo la cena degli ex atleti della corsa in montagna a Casa Don Gianni

Venerdì 29 marzo a Domodossola, a Casa don Gianni, si è svolta la cena degli ex atleti e degli amici della corsa in montagna che ha riunito oltre 140 appassionati di questa disciplina. Quasi tutti erano atleti del Vco, ma una piccola delegazione è arrivata anche dalla Val Sesia e dalla Valle d’Aosta per amicizia. Presenti anche i “fratelli di corsa” Giancarlo e Sergio Tabachi di Ceppo Morelli, storici corridori, che a tavola hanno rievocato parecchi aneddoti accaduti lungo i sentieri, ma anche ricordato persone che hanno fatto la storia della corsa in montagna.

“L’idea di organizzare questa cena nasce come rimpatriata tra persone che hanno o che condividono la stessa passione. Speriamo che l’evento possa ripetersi e come in tutte le cose cercheremo sempre di migliorare. Un grosso ringraziamento ai volontari che hanno preparato la cena”, commentano gli organizzatori.

Alla base della scelta di Casa don Gianni c’è anche un altro aspetto: “ho pensato che se avessimo organizzato questa cena unendo lo sport alla solidarietà e al volontariato, - commenta Simonetta Valterio (Casa don Gianni) - ne sarebbe uscito qualcosa di buono e quindi grazie alla partecipazione di tutti gli atleti, il ricavato verrà utilizzato per sostenere il fondo di solidarietà della nostra associazione. Nei nostri uffici lavorano degli psicologi che aiutano persone in difficoltà e coloro che non possono pagarsi la consulenza psicologica grazie a questo fondo e soprattutto stasera si sta contribuendo a sostenere un progetto prezioso che si chiama “sorrisi di solidarietà”. Si tratta di uno studio dentistico solidale che nel 2016 ha aperto in questa struttura e che fino a oggi ha servito circa 500 persone in condizioni di estrema povertà che non potevano pagarsi il dentista, nemmeno attraverso la mutua. Grazie alla solidarietà possiamo pagare l’assistente alla poltrona e acquistare le attrezzature necessarie; inoltre i dentisti sono tutti volontari”.

Una cena che con il giusto spirito ha saputo far rivivere momenti e persone che sono stati assoluti protagonisti sulle nostre montagne.